POL-KI: 210825.4 Kiel: Verkehrskontrollen vor Schulen

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Wellsee haben seit Schuljahresbeginn zahlreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung vor den Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführt. Über 100 Fahrerinnen und Fahrer erhielten ein Bußgeld.

Als Schwerpunkte von sogenannten "Elterntaxis" kristallisierten sich in den knapp vier Wochen seit Beginn des neuen Schuljahrs die Bereiche rund um die Schulen in der Allgäuer Straße sowie in der Dorfstraße. Hier erhielten insgesamt 105 Autofahrerinnen und Autofahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da sie ihre Fahrzeuge auf Gehwegen oder anderweitig behindernd parkten. An anderen Schulen im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle kam es hingegen kaum zu derartigen Problemen.

Die Polizistinnen und Polizisten aus Wellsee kündigen an, auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchzuführen. Diese sollen auch stattfinden, um mit Eltern, Kindern und Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.

