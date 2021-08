Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210825.2 Lütjenburg: Motorradfahrer lebensgefährlich bei Unfall verletzt

Lütjenburg (ots)

Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe Lütjenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der Kradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach jetzigem Ermittlungstand befuhr der 35 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters die Bundesstraße in Richtung Kiel. Hinter ihm fuhr der 41 Jahre Kradfahrer. Gegen 14 Uhr soll der Fahrer des Transporters verbotswidrig nach links in Richtung Bundesstraße 430 abgebogen sein. Der dahinterfahrende Kradfahrer fuhr offenbar ungebremst in die Seite des Wagens und erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs entsandte die Kieler Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen. Dieser stellte beide Fahrzeuge zu weiteren Untersuchungen sicher. Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 19:15 Uhr voll gesperrt.

Matthias Arends

