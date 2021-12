Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frontscheibe eines Pkw mit Stein beschädigt

Kusel (ots)

Am Dienstagabend wirft gegen 23:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf die Frontscheibe eines im Schleipweg abgestellten Fahrzeugs des Typs Ssangyong Korando. Nach ersten Ermittlungen wird der Täter wie folgt beschreiben: jugendliches Alter, hagere Erscheinung, trug einen grauen Hoodie sowie eine Trainingshose und helle Schuhe. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, soll sich bitte an die Polizei in Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de wenden |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell