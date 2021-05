Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 23-Jährige kam am Mittwoch (19.05.2021) verletzt in ein Krankenhaus, nachdem sie mit einer Straßenbahn kollidierte. Die junge Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem PKW im Bereich der Rheingönheimer Straße unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich zur Maximilianstraße eine von links kommende Straßenbahn. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall musste der Straßenbahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Die Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell