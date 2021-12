Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schönenberg-Kübelberg - Verkehrsunfallflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen Freitags beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW-Transporter, welcher in der Fuchsbergstraße Höhe Hausnummer 1 am Straßenrand parkte. Beim Transporter entstand ein Schaden an der Heckstoßstange. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,-EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/8220 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell