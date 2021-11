Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Hauptstraße beschädigte am Donnerstag ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Audi S5 und hinterließ einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Er kümmerte sich nicht um die Schadenregulierung und flüchtete im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.20 Uhr.

Herten

Heute Morgen (19.11.) kam es zwischen 10.15 Uhr und 10.40 Uhr zu einer Unfallflucht an der Straße "Zum Bahnhof" in Westerholt. Ein Unbekannter verursachte an einem geparkten Opel Astra - vorne links - einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr des heutigen Tages verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem geparkten Wagen. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Kreisverkehr zur Kemnastraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

