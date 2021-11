Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, um 8 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Recklinghäuser mit seinem Pedelec auf dem nördlichen Radweg der Hertener Straße in Richtung Recklinghausen. Derweil bog ein 32-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von der Hertener Straße auf ein Tankstellengelände ab. Er war in Richtung Herten unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell