Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden drei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der Lengericher Landstraße leicht verletzt. Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte ein 85-jähriger Mann aus Hasbergen mit seinem Toyota Auris vom Hasberger Weg nach links auf die Lengericher Landstraße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Heranwachsenden aus Hagen a.T.W., der mit seinem VW Polo in stadtauswärtige Richtung fuhr. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer und eine 80-jährige Mitfahrerin im Toyota verletzt, alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstanden Totalschäden, der entstandene Sachschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt.

