Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl in Kehl vollstreckt

Kehl (ots)

Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, stellte die Bundespolizei gestern einen Haftbefehl fest. Der 54-jährige Rumäne wurde in einem Reisebus kontrolliert. Sein Ziel war Venedig. Als die Personaldaten mit dem Fahndungssystem abgeglichen wurden, wurde die offene Fahndung entdeckt. Der Mann wurde wegen Diebstahls verurteilt und nun zur Strafvollstreckung gesucht. Er sollte entweder 100 Euro Strafe zahlen oder für 10 Tage in Haft gegen. Da er das Geld nicht aufbringen, konnte wurde er dann in die Haftanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell