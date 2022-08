Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Person überquert Gleise

Lauffen am Neckar (ots)

Am gestrigen Montagmittag kam es in Lauffen am Neckar zu einem außerplanmäßigen Halt eines Regionalexpresses auf dem Weg nach Würzburg, da eine bislang unbekannte Person die Gleise überquerte. Ein durchfahrender Regionalexpress auf dem Weg von Bietigheim-Bissingen in Richtung Würzburg musste am gestrigen Montag (15.08.2022) gegen 13:40 Uhr eine Schnellbremsung bei einer Geschwindigkeit von ca. 110km/h durchführen, da eine bislang unbekannte Person offenbar über die Gleise lief. Ein Halt des Zuges am Bahnhof Lauffen am Neckar war planmäßig eigentlich nicht vorgesehen. Um eine Kollision mit der Person zu verhindern, leitete der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein und kam, ohne jemanden zu touchieren, zum Stehen. Die Reisenden des Regionalexpresses blieben glücklicherweise durch die Bremsung alle unverletzt. Es wird nun von Seiten der Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

