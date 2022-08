Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Auseinandersetzung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (11.08.2022) kam es zunächst in einem IC und anschließend auf einem Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und drei weiteren Personen. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 43 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am gestrigen Morgen (11.08.2022) gegen 11:30 Uhr im abfahrbereiten IC in Richtung Hamburg. Als der in Mainz wohnhafte Mann im Bordbistro offenbar das von ihm gewünschte Getränk nicht erhielt, soll er gegenüber dem 19-Jährigen Mitarbeiter aggressiv geworden sein und eine einschreitende bislang unbekannte Reisende beleidigt haben. Der Zugchef des IC stellte den 43-Jährigen wohl daraufhin zuerst im Zug und anschließend auf dem Bahnsteig 8 zu Rede, wobei der Beschuldigte aggressiv reagierte und den Mitarbeiter der Deutschen Bahn bedroht und beleidigt haben soll. Zudem zog der Beschuldigte offenbar unvermittelt ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung des Zugchefs. Als sich der bereits polizeibekannte 43-Jährige wohl noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernen wollte, wurde er offenbar von dem Zugchef und einem weiteren Zeugen festgehalten und zu Boden gebracht. Hierbei erlitten sowohl der DB-Mitarbeiter als auch der Beschuldigte leichte Verletzungen. Alle Beteiligten konnten durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die geschädigte Reisende sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Versuch und der Beleidigung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell