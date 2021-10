Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfall nach Überholmanöver

Haßloch (ots)

Von der Rotkreuzstraße nach links in die Weinbietstraße abbiegen, wollte am Donnerstagmorgen (14. Oktober, 10 Uhr) eine Radfahrerin, musste aber anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein nachfolgendes Auto wartete hinter der Radfahrerin. Ein Motorradfahrer überholte das wartende Auto und übersah die in diesem Moment nach links abbiegende Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 31-Jährige stürzte und verletzt sich leicht am Bein. Gegen den 43-Fahrer Fahrer des Motorrades wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell