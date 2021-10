Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Motorradfahrer

Polizei Grünstadt (ots)

Am 14.10.2021 gegen 16:10 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Lambsheim und Gerolsheim zu einem schweren Motorradunfall. Ortsausgang von Lambsheim stieß der Fahrer seitlich mit einem Straßenschild zusammen. Daraufhin flüchtete er in Richtung Gerolsheim. Kurz vor der Einmündung K24 zur L520 kam der Fahrer aufgrund wesentlich überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Es kam zum Totalschaden des Fahrzeugs. Der Fahrer dürfte laut Unfallzeugen nur leicht verletzt sein. Dieser lief leicht humpelnd nach Gerolsheim. Am Ortseingang wurde der Verunfallte in einem roten PKW (evtl. Modell Ford Fiesta) auf Haltezeichen mitgenommen.

Die Polizei bittet den PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

