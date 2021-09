Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Lebensmittelgeschäft ausgeraubt + Portemonnaie gestohlen + Kunstwerk beschädigt + Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Verden (ots)

Lebensmittelgeschäft ausgeraubt

Achim. Ein derzeit unbekannter Täter machte sich am Donnerstagabend, gegen 20:55 Uhr, an den Kassen eines Lebensmittelgeschäfts in der Uphuser Heerstraße zu schaffen. Dabei bedrohte er auch zwei Angestellte des Marktes mit einem Messer. Der Unbekannte gelangte an Bargeld und floh vom Tatort. Der männliche Täter soll 25 Jahre oder auch etwas älter und 1.75 - 1.80m groß gewesen sein. Er habe eine sportliche Figur gehabt und sei mit einer dunklen Trainingsjacke mit weißen Querstreifen auf den Ärmeln, einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Basecap bekleidet gewesen. Über die Basecap habe der Mann eine Kapuze getragen. Weiterhin soll er schwarze Winterhandschuhe und eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Der Täter hätte zudem einen dunkleren Teint und einen Bart, der länger als ein 3-Tage-Bart sei, gehabt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Mann, mögliche Komplizen oder ein verdächtiges Fahrzeug geben können. Hinweise dazu nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Portemonnaie gestohlen

Verden, Langwedel. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:10 Uhr, kaufte ein 83-jähriger Verdener in einem Lebensmittelgeschäft neben dem Bürgerpark ein und bemerkte beim Bezahlen, dass derzeit unbekannte Täter seine Geldbörse aus der Jackentasche entwendet hatten.

Ungefähr um die gleiche Uhrzeit befand sich eine 63-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Langwedel. Hier wurde die Frau von einem unbekannten Täter abgelenkt, während ein Zweiter für sie zunächst unbemerkt, die Geldbörse aus der Handtasche entwendete. Der eine männliche Unbekannte wird auf etwa 1.80m und 30 Jahre geschätzt. Der Täter sei schlank gewesen und habe eine Glatze gehabt. Seine Hautfarbe sei zudem etwas dunkler gewesen. Dazu soll er einen Mundschutz getragen haben. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu den beiden Taten und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (04231/8060).

Kunstwerk beschädigt

Thedinghausen. Im Weidekamp beschädigten derzeit unbekannte Täter ein Kunstwerk im dortigen Baumpark, indem sie es in Brand setzten. Der Schaden an der Holzfigur liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 26.02.2021 und Mittwochnachmittag liegen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Nach Unfall geflüchtet

Verden. Auf der Nordbrücke in der Nienburger Straße (B 215) begegneten sich am Donnerstag zwei Fahrer einer Sattelzugmaschine und berührten sich im Kurvenbereich mit den Außenspiegeln. Während ein 61-jähriger Fahrzeugführer anhielt, fuhr der andere Fahrer weiter stadtauswärts und hielt nicht mehr an. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Sattelzugmaschine geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Verden (04231/8060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell