Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 57-Jähriger belästigt 32-jährige Reisende

Ulm (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022) eine 32-Jährige in einem Regionalzug in Richtung Ulm sexuell belästigt. Bisherigen Informationen zufolge soll der ägyptische Staatsangehörige die 32 Jahre alte Frau gegen 00:05 Uhr zunächst schlafend im Regionalzug von Stuttgart nach Ulm angetroffen haben. Kurz vor dem Halt am Ulmer Hauptbahnhof küsste er die Reisende dann wohl und berührte sie offenbar auch an ihren Brüsten. Die Geschädigte konnte bisherigen Erkenntnissen zufolge aufgrund ihrer hilflosen Lage auf die Handlungen des 57-Jährigen wohl nicht reagieren. Am Ulmer Hauptbahnhof soll der in Mühlheim am Main wohnhafte Mann dann zudem versucht haben, die Frau aus dem Zug zu verbringen, was ihm jedoch nicht gelang. Vor dem Eintreffen der von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei flüchtete der Mann daraufhin aus dem Zug, konnte wenig später jedoch durch eine Streife am Taxistand des Bahnhofs festgestellt und auf die Dienststelle verbracht werden. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell