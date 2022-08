Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast geht DB-Mitarbeiterin an

Stuttgart (ots)

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG wurde am vergangenen Freitagabend (05.08.2022) von einem 42-Jährigen angegangen, weil er nicht schnell genug in einen eben angekommenen Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof einsteigen konnte. Gegen 18:35 Uhr kam am vergangenen Freitag (05.08.2022) ein Interregio-Express am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Um eine reibungslose Abwicklung des Ein- und Aussteigens aus den Zügen zu gewährleisten, setzte die Deutsche Bahn AG Mitarbeiter ein, die dabei behilflich sind. Das Gebot des erst Aussteigens und im Anschluss Einsteigens kannte ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger offenbar nicht. Als ihn die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG darauf aufmerksam machte, wurde er ihr gegenüber offenbar handgreiflich und schrie herum. Ein Fahrgast sei dazwischen gegangen, bevor der 42-Jährige seine bereits geballte Faust gegenüber der Mitarbeiterin einsetzen konnte. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Beschuldigten am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

