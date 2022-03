Ennepetal (ots) - Am Montag den 28.03.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:55 Uhr durch eine automatischen Brandmeldeanlage zu einem Industriebetrieb im Bereich Oelkinghausen alarmiert. Dort hatte eine mobile Absauganlage gebrannt. Die Firmenangehörigen hatten das Feuer schon abgelöscht so das lediglich Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Der Einsatz endete für die 10 Einsatzkräfte der Hauptwache um 14:50 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal ...

