FW-EN: Waldbrand in der Nacht

Ennepetal (ots) - Am 20.03.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:20 Uhr zu einem Betrieb im Ortsteil Oelkinghausen alarmiert. Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage. Ein Trupp wurde zur Erkundung in das Gebäude geschickt. Vor Ort konnte aber nichts festgestellt werden. Im Einsatz waren 10 Kräfte der Hauptamtlichen Wache. Die Einsatzkräfte der Einheit Külchen mussten nicht mehr ausrücken. Der Einsatz endete um 22:53 Uhr.

