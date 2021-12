Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (12.12.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Eichbühlstraße beschädigt. Durch das Herausreißen einer Klingel wurde die komplette Klingelanlage zerstört. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Personen, die in der Zeit Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz, Telefon 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell