Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Omnibusscheibe zertrümmert - Polizei sucht Täter mit weißem Rucksack

Rottweil (ots)

Ein junger Mann mit einem weißen Rucksack hat am Montagmorgen eine Scheibe eines Linienbusses zertrümmert. Danach machte sich der Täter aus dem Staub. Wie der Busfahrer der Polizei schilderte, stand er mit dem Bus an der Bushaltestelle am Bahnhof, als die Scheibe plötzlich zu Bruch ging. Danach sah er nur noch, wie der junge Mann zu Fuß weiter Richtung Gleise davonlief. Eine Streife der Polizei suchte zwar noch nach dem Verdächtigen, allerdings ohne Erfolg. Da am Bus ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden ist, nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen.

