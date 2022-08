Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert Zugbegleiter

Göppingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann attackierte am gestrigen Nachmittag (09.08.2022) am Bahnhof Göppingen einen Zugbegleiter, nachdem er über die Gleise lief und daraufhin von der Zugfahrt ausgeschlossen werden sollte. Der unbekannte Mann lief am gestrigen Nachmittag (09.08.2022) gegen 16:55 Uhr wohl zuerst über die Gleise des Göppinger Bahnhofs um dann in den abfahrbereiten Regionalexpress zu steigen. Der Zugbegleiter, ein 58-Jähriger, sah dies und verweigerte daraufhin dem Unbekannten die Mitfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter demnach den Zugbegleiter mit seinem mitgeführten Rucksack attackiert und ein Messer herausgeholt haben. Er deutete wohl Stichbewegungen in Richtung des Zugbegleiters an und soll dann den Zug verlassen haben um auf mehrere Fensterscheiben des anfahrenden Zuges einzustechen. Der Mitarbeiter des Zuges blieb glücklicherweise unverletzt. Der Beschuldigte soll ca. 175cm groß, schlank und rund 30 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 350 zu melden.

