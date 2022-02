Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Emsstraße in Haren zu einer mutmaßlichen Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann sowie eine 36-jährige Frau wurden gegen 5 Uhr vor einer dortigen Kneipe von mehreren unbekannten Personen geschlagen. Die alkoholisierten Opfer erlitten leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

