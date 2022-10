Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte nach Unfall

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchheimer Straße haben am Sonntagmittag (16.10.2022) eine Fußgängerin und ein Rollerfahrer Verletzungen erlitten. Die 58-Jährige soll laut Zeugenaussagen gegen 14.50 Uhr in der Nähe der Haltestelle Heumaden eine Fußgängerfurt bei Rot überquert haben. Hierbei wurde sie von einem 36-jähriger Rollerfahrer, der die Straße Richtung Ostfildern befuhr, erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

