Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sprengung von Fahrkartenautomat

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 30.06.2022

Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt - Maintal

(lei) Etwa 10.000 Euro Sachschaden, so die erste Schätzung der Polizei, haben Unbekannte am späten Mittwochabend an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Maintal West verursacht. Der oder die Täter hatten einen pyrotechnischen Gegenstand in den Ausgabeschacht eingeführt, diesen zur Umsetzung gebracht und durch die Detonation erheblichen Schaden angerichtet.

Die Beschädigung an dem an Gleis 2 (Richtung Hanau) gelegenen Automaten wurde gegen 22.10 Uhr festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Kriminellen jedoch nicht, an Geld zu gelangen. Da zunächst unklar war, ob durch den Pyro-Gegenstand eine weitere Explosionsgefahr ausging, wurden Entschärfer-Spezialisten der Bundespolizei hinzugezogen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde das Gleis Richtung Hanau bis etwa 1.20 Uhr gesperrt. Inwieweit ein Zusammenhang zu einer ähnlichen gelagerten Sprengung eines Ticketautomaten am Bahnhof Hanau-Steinheim vor gut zwei Wochen (14.06.) besteht, wird nun geprüft.

Die Kriminalpolizei, die nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, bittet um Hinweise zu den Unbekannten unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 30.06.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell