Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs; Auto überschlägt sich: 28-Jährige leicht verletzt; Diebe klauen historische Dachbleche im Schlosspark und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vermisste Mädchen sind wieder da - Offenbach

(fg) Die seit Samstag vermissten Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren sind am Montagabend wieder bei ihren Erziehungsberichtigten erschienen. Die Vermisstensuche wird hiermit zurückgenommen.

2. Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs - Offenbach

(fg) Auf einen 29 Jahre alten Opel-Fahrer kommen nun zwei Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Führerschein zu. Beamte des Offenbacher Polizeireviers kontrollierten den Fahrer eines weißen Opel Vivaro am frühen Donnerstagmorgen in der Mühlheimer Straße im Bereich der 130er-Hausnummern in Bürgel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige Drogen konsumiert hatte, weshalb er zu einer Blutentnahme mit zur Wache musste. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich sodann heraus, dass er den Wagen ohne eine gültige Fahrerlaubnis steuerte. Nebst den beiden Strafanzeigen für den Opel-Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren gegen den Halter eingeleitet. Diesem wird das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

3. Rollerfahrer nach Flucht vorläufig festgenommen - Offenbach/Frankfurt

(fg) Am Montagnachmittag verfolgten Polizeibeamte in einem Mercedes Vito Streifenwagen einen Jugendlichen auf einem Roller und nahmen diesen letztlich im Frankfurter Stadtgebiet in einem dortigen Waldstück vorläufig fest. Grund für die Verfolgungsfahrt war der Hinweis eines aufmerksamen Gartenbesitzers, der gegen 17.35 Uhr unberechtigte Personen auf seinem Gartengrundstück in der Merianstraße in Lauterborn entdeckte und folgerichtig die Polizei alarmierte. Die Beamten fuhren dem Rollerlenker, der auf der Feldgemarkung Richtung Autobahn 661 unterwegs war, hinterher und forderte diesen mittels Blaulicht und Martinshorn zum Anhalten auf. Der Flüchtende reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und fuhr weiter. Aufgrund des schlüpfrigen Zustands des Waldbodens verlor der Rollerfahrer in einer Linkskurve nahe der Buchrainschneise die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Fahrer des Polizeiwagens musste aufgrund des Unfallgeschehens nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem gestürzten Fahrer sowie dem Roller zu vermeiden; hierbei wurde der Vito, der mit einem Baumstumpf kollidierte, beschädigt. Eine im Wagen befindliche Polizeibeamtin zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie ambulant behandelt wurde. Der 14-Jährige aus Offenbach blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Rollerdieb vorläufig festnehmen und zur Wache bringen. Sowohl der Streifenwagen als auch der Roller mussten abgeschleppt werden. Im Falle des gelben Rollers liegt der Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls vor. Kurioserweise erschien der Eigentümer am Montagnachmittag während des laufenden Einsatzes auf dem Polizeirevier und erstattete Anzeige wegen seines am Vorabend gestohlenen Rollers. Der Anzeigenerstatter wurde darauf hingewiesen, dass sein Roller des Herstellers Piaggio soeben bei einem Polizeieinsatz sichergestellt wurde. Der 14 Jahre alte Offenbacher wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Vom Gartengrundstück des Mitteilers wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, es handelt sich hierbei um ein Antragsdelikt, ist bei der Polizei noch nicht eingegangen.

Bereich Main-Kinzig

1. Auto überschlägt sich: 28-Jährige leicht verletzt - B 45 / Bruchköbel

(lei) Eine Opel-Fahrerin hat sich am frühen Montagabend auf der Bundesstraße 45 mit ihrem Wagen überschlagen und dabei leicht verletzt. Die 28-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Corsa von Bruchköbel kommend in Richtung Hanau unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke stieß und anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Dabei überschlug sich der Corsa und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam in eine Klinik. An dem Opel entstand etwa 3.500 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

2. Geparkter Opel beschädigt: Zeugensuche nach Unfallflucht - Flörsbachtal

(lei) Nach einer Unfallflucht im Sommerweg 16 sucht die Polizei nach Zeugen. Ein silberfarbener Vectra mit GN-Kennzeichen war in der Zeit von Samstag (14 Uhr) bis Montag (9.30 Uhr) am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Opel an der vorderen linken Seite beschädigte (Schaden etwa 3.500 Euro). Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

3. Diebe klauen historische Dachbleche im Schlosspark - Schlüchtern/Ramholz

(lei) Von einem Pavillon im Schlosspark Ramholz (Parkstraße) haben Unbekannte am Sonntagmorgen mehrere Kupferbleche gestohlen. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass drei Männer gegen 7 Uhr eine Leiter an dem Pavillon angelegt hatten und mit einem Brecheisen mehrere der historischen Bleche abgehebelt hatten. Anschließend flüchteten das Trio. Der Sachschaden an der Dachkonstruktion, die dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei, die in dem Fall ermittelt, geht davon aus, dass zum Abtransport der Bleche ein Fahrzeug benutzt wurde. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 28.06.2022

