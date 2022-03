Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Sirenen-Probealarm wird ausgesetzt

Haan (ots)

Nach der Ankündigung des Landes NRW, auf den ursprünglich am 10. März geplanten landesweiten Sirenen-Probealarm zu verzichten, wird es vorerst auch keinen samstäglichen Testlauf der Sirenen in Haan geben. Die Leiter der Feuerwehren im Kreis Mettmann haben sich heute gemeinsam darauf verständigt, mit Blick auf die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine vorerst von Sirenen-Probealarmen abzusehen.

NRW-Innenminister Herbert Reul hatte zur Absage des Warntages erklärt: "Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass bei Durchführung eine starke Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen die Folge sein könnten. Angesichts der bereits bestehenden und vollkommen nachvollziehbaren Ängste vieler Bürgerinnen und Bürger soll das unbedingt vermieden werden." Dem schließen sich die Feuerwehren im Kreis Mettmann an, weshalb auch in Haan die Sirenen samstags um 12 Uhr stumm bleiben werden. Sollte eine Alarmierung der Feuerwehr über Sirenen im Einsatzfall erforderlich werden, wird der Alarmton - ein einminütiger Dauerton, zweimal unterbrochen - selbstverständlich ausgelöst. Der Regelfall ist eine Alarmierung der Feuerwehrmitglieder über digitale Meldeempfänger, welche diese am Körper tragen. Auch die Warnung der Bevölkerung im Ereignisfall ist weiterhin vorgesehen.

Die in Haan vorhandenen, teilweise aus den 60er Jahren stammenden Anlagen werden derzeit gegen moderne Hochleistungssirenen ersetzt. So wird in der kommenden eine alte Sirene auf dem Altbau der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten abgebaut. Eine neue, deutlich leistungsfähigere wird anschließend auf dem Schulneubau installiert. Die neuen Anlagen können künftig auch durch einen stummen Alarm auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden.

Alle Sirenensignale werden auf dieser Internetseite erläutert: www.warnung.nrw. Dort gibt es auch Hörproben.

