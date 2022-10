Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durch Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Sonntagmorgen (16.10.2022) vor einer Stuttgarter Diskothek an der Königstraße, in deren Verlauf ein 21-Jähriger Mann durch einen Messerstich verletzt worden war (siehe die Pressemitteilung vom 16.10.2022 unter https://t1p.de/et3rg) bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Personen die Zeugen dieses Vorfalls geworden sind beziehungsweise sachdienstliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an.

