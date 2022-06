Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel bei Richtfest für 29 Sozialwohnungen

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird morgen ab 14 Uhr am Richtfest für 29 Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte in Dummerstorf teilnehmen. Das Landesbauministerium unterstützt den Neubau am Pankelower Weg über das Förderprogramm "Wohnungsbau sozial" mit 1,9 Millionen Euro. Die Gesamtkosten betragen fünf Millionen Euro. Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 24. Juni, 14 Uhr Ort: Dummerstorf, Pankelower Weg 14 a und b

Die Wohnungen entstehen in einem Viergeschosser mit zwei Aufgängen. Das Gebäude soll Ende nächsten Jahres fertiggestellt werden.

