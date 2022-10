Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schockanrufer erbeuten fünfstelligen Betrag - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Telefonbetrüger haben am Freitag (14.10.2022) eine 91-Jährige um Bargeld und Schmuck in fünfstelligem Wert betrogen. Ein unbekannter Täter rief die Seniorin am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr an und gab sich als ihr Sohn aus, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Etwas später rief ein vermeintlicher Polizeibeamter an und forderte Kaution in Höhe von 95.000 Euro für ihren Sohn, der nun in Haft sei. Daraufhin ging die Seniorin zur Bank, hob mehrere Tausend Euro ab und packte diese zusammen mit einer Goldkette in ein Paket. Die Täter waren währenddessen die ganze Zeit per Telefon anwesend und vereinbarten eine Übergabe gegen 12.30 Uhr in der Alexanderstraße. Ein Abholer, der sich als Herr Bach vorstellte, nahm das Paket entgegen. Als die Dame gegen 15.30 Uhr ihren Sohn anrief, flog der Betrug auf. Der Abholer, Herr Bach, soll zirka 170 Zentimeter groß und 40 bis 45 Jahre alt sein. Zudem habe er graue Haare, eine schlanke Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Während der Tat trug er einen grauen Jogginganzug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

