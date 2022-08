Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0877

Ein 63-jähriger Rollerfahrer wurde am 4.August auf der Dortmunder Straße in Lünen leicht verletzt. Das unfallverursachende Auto flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 63-Jähriger aus Lünen mit einem Motorroller die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Lünen. Gegen 21.40 Uhr wurde der Rollerfahrer, etwa in Höhe des Schnellrestaurants, von einem überholenden PKW geschnitten und kam dadurch zu Fall. Der 63-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Unbeteiligte Zeugen konnten das Unfallgeschehen beobachten und geben an, dass der Rollerfahrer von einem PKW unbekannten Fabrikats geschnitten wurde. Das Auto soll von einer Frau gefahren worden sein.

Die Polizei sucht nun weitere Hinweisgeber. Können Sie Angaben zum Unfall machen? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Lünen unter 0231/132-3121.

