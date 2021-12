Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Alleinbeteiligt gegen Baum gefahren - Führerschein einbehalten

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 03.12.2021, gegen 01.45 Uhr, verlor ein 25-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in der Breisgaualle in Herbolzheim die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt und ein entsprechender Test durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Wert von fast 1,5 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

