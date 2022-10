Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen (17.10.2022) versucht, in einer Gaststätte an der Schmidener Straße Bargeld zu rauben. Der Räuber betrat gegen 08.30 Uhr das Lokal, bedrohte den 72 Jahre alten Betreiber mit einem Messer und forderte Geld. Der 72-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Lokal, während der Unbekannte sämtliche Schubladen an der Theke durchwühlte. Anschließend flüchtete dieser ohne Beute die Tilsiter Straße entlang. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte dunkelbraune Haare. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er eine grauschwarze Jacke sowie eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

