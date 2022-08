Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am Duvenkamp wurde am Dienstagabend in ein Bürogebäude eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Gebäude. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Im Gebäude wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Zur Beute selbst - und ob überhaupt etwas gestohlen wurde - kann noch nicht gesagt werden. Vermutlich wurde der oder einer der Täter beim Einsteigen ins Gebäude verletzt. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gladbeck:

Auf der Straße Am Nattkamp hat eine junge Frau heute Vormittag zwei Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Die beiden Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: Falls jemand die Männer beim Weglaufen gesehen hat und/oder näher beschreiben kann, der wird gebeten, die Polizei anzurufen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die beiden Männer gegen 8.55 Uhr ein Schlafzimmerfenster aufgehebelt und sind dann ins Wohnhaus. Dort wurden mehrere Räume und Behältnisse durchwühlt. Nachdem die Zeugin auf die Täter aufmerksam wurde, liefen sie in unbekannte Richtung davon. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

