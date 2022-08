Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall einen möglicherweise verletzten Radfahrer. Der Unfall selbst passierte am Montagvormittag auf der Kurt-Schumacher-Allee - im Bereich der Jet-Tankstelle. Ein Autofahrer aus Recklinghausen war gegen 10.30 Uhr mit einem Radfahrer zusammengestoßen als er gerade das Tankstellengelände verlassen wollte - der Radfahrer war mit einem Mountainbike auf dem Radweg unterwegs. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was danach passierte. Klar ist, dass weder der Autofahrer noch der Radfahrer die Polizei verständigten. Das übernahm eine Zeugin. Der beteiligte Autofahrer, ein 70-jähriger Mann aus Recklinghausen, konnte schnell ermittelt werden. Nach dem Radfahrer wird noch gesucht. Das ist auch deshalb wichtig, weil er bei dem Unfall möglicherweise verletzt wurde. Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, untersetzt, Glatze. Bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Jeans. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike gehandelt haben - in den Speichen war etwas "grün/gelbes" zu sehen. Der Autofahrer war mit einem silbernen Auto unterwegs. Der Radfahrer - oder wer Hinweise auf den Mann geben kann - wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

