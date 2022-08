Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 20.000 Euro Schaden und Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagabend (22:10 Uhr) sieben Autos und ein Verkehrszeichen. Die Fahrzeuge waren hintereinander auf der Glück-auf-Straße geparkt. Eines der Autos stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle an der Glück-auf-Straße. Das Fahrzeug, ein weißer Opel Mokka, konnte verlassen in der Nähe (Bereich Ellerbruchstraße) aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

