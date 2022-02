Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Feuer in Wohn- und Geschäftshaus

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 21.02.2022, hat es in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bonndorf gebrannt. Gegen 07:00 Uhr war Rauch aus den dortigen Praxisräumen der Leitstelle gemeldet worden. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Gebäude und brachte den Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude selbst dürfte noch überschaubarer Sachschaden entstanden sein. Dagegen wurden in den Praxisräumen hochwertige technische Geräte durch das Feuer schwer beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

