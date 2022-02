Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Nach Einbruch Tresor entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20.02.2022, 23:10 Uhr auf Montag 21.02.2022 0:10, brachen unbekannte Täter in die Gewerberäumlichkeiten der Bäckerei Kaiser in der Gewerbestraße in Ehrenkirchen ein.

Hierbei hebelten die Täter eine Eingangstür auf, rissen im Gebäudeinneren einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten diesen samt Inhalt.

Die Höhe des Diebstahlschadens kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht definiert werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Hierbei dürfte es sich um mehrere Personen gehandelt haben, die mit einem entsprechenden Fahrzeug oder Lieferwagen unterwegs waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell