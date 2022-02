Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kraftradfahrer ohne Zulassung und Führerschein festgestellt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Titisee;]

Am 19.02.2022, gegen 14:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Seebachstraße in Titisee, ein 24-jähriger Kraftradfahrer auf, der bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich bekannt war. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte er sein Kraftrad, um sich offensichtlich der bevorstehenden Verkehrskontrolle zu entziehen.

Der Mann reagierte auf keines der ihm durch die Polizeistreife signalisierten Anhaltezeichen. Stattdessen fuhr er weiter und versuchte durch das Einfahren in einen Waldweg zu entkommen. Hierbei stürzte er auf dem glatten Untergrund.

Die verfolgende Streife wich dem stürzenden Zweiradfahrer aus und kam in einem Gebüsch zu stehen. Die Streifenbesatzung konnte den Verunfallten noch an Ort und Stelle vorläufig festnehmen.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Ob am Dienstfahrzeug Sachschaden entstand muss noch geprüft werden.

Das nicht zulassungsfähige Zweirad wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechend wurden diverse Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell