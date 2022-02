Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.02.2022, 19:00 Uhr und Samstag, 19.02.2022, 10:00 Uhr soll es auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Wasenweiler Straße in Bötzingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte nach derzeitigem Ermittlungsstand einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am hinteren linken Stoßfänger und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. An der schwarzen Mercedes E-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Breisach sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können und bittet um Mitteilung unter Tel. 07667 91170.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell