Polizei Köln

POL-K: 210516-1-LEV Zeugensuche nach Raub mit Schusswaffe

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Freitagabend (14. Mai) in Leverkusen-Opladen Ermittlungen zu einem bewaffneten Raubüberfall aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Auf einer Wiese an der Wupper im Bereich der Bonner Straße soll gegen 17.40 Uhr ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit dunklem Teint einen Leverkusener (35) mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Laut Angaben des Geschädigten war der Unbekannte mit einem roten Pullover, einer schwarzen Basecap der Marke "Nike" sowie einer blauen Jogginghose bekleidet. Er soll eine FFP2-Maske getragen haben. Mit dem Handy und dem Portemonnaie des 35-Jährigen soll der Verdächtige in Richtung Raoul-Wallenberg-Straße geflüchtet sein. Der Überfallene gab weiter an, dass er dem Flüchtenden kurzzeitig gefolgt sei und gesehen habe, wie dieser das geraubte Handy in ein Gebüsch warf.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder der Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (cs/rr)

