Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wer trieb Sport in der Halle eines Gymnasiums - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ungebetene sportbegeisterte Gäste hatte die Sporthalle eines Gymnasiums in der Baumgartnerstraße in Lörrach vermutlich am Sonntagabend, 20.02.2022. Über ein offenes Fenster dürften sich der oder die Tatverdächtigen Zugang zu der Halle verschafft haben. In der Halle wurden Sportgeräte aufgebaut und offensichtlich Sport getrieben. Zum Verlassen der Halle wurde eine Verbindungstüre eingetreten. Über ein Fenster gelangten die Tatverdächtigen schließlich ganz nach draußen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zwischen 16 und 18 Uhr wurden am Sonntagabend verdächtige Geräusche wahrgenommen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

