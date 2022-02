Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: 6-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 6-jähriges Mädchen wurde am Freitag, 18.02.2022, gegen 15.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen überquerte die Hauptstraße in Höhe einer Bäckerei. Eine herannahende 39 Jahre alte Skoda-Fahrerin erfasste das Mädchen. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, ein Kliniktransport war aber nicht erforderlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Mädchen direkt hinter einem Transporter auf die Straße getreten und so für die Skoda-Fahrerin nicht erkennbar gewesen sein. Am Skoda entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell