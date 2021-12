Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0925 --Auto kollidiert mit Straßenbahn--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 20.12.21, 14.40 Uhr

Zwei Insassinnen eines Autos wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Walle schwer verletzt.

Eine 53 Jahre alte Frau befuhr mit einem Fiat Panda die Waller Heerstraße stadteinwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie wenden, fuhr dabei über die Schienen und übersah die von hinten ankommende Straßenbahn. Die 53-Jährige und ihre 63 Jahre alte Beifahrerin wurden beim dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. In der Straßenbahn verletzte sich trotz Notbremsung des 52 Jahre alten Fahrers niemand. An dem Fiat entstand Totalschaden. Die Waller Heerstraße musste während der Unfallaufnahme temporär gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell