POL-F: 220614 - 0626 Frankfurt - Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Zeugen fielen am Montag, den 13. Juni 2022, gegen 22.20 Uhr, vier Jugendliche auf, die, teilweise vermummt, einen Roller aus Richtung der Deuil-La-Barre-Straße in Richtung der Görlitzer Straße schoben. Die Zeugen verständigten zunächst die Polizei und sprachen dann die Personen an. Diese ließen daraufhin das Kleinkraftrad fallen und ...

mehr