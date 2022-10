Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am frühen Dienstagmorgen (18.10.2022) einen 34-jährigen Mann am Bahnhof in Bad Cannstatt festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 02.50 Uhr im Bereich des Bahnhofs und fanden dabei mehr als 50 Gramm mutmaßliches Amphetamin sowie über neun Gramm Marihuana. Zudem bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn. Der 34-jährige, wohnsitzlose und bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

