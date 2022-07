Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss auf Roller mit geklautem Kennzeichen unterwegs

Mannheim (ots)

Gleich für mehrere Delikte muss sich ein 19-jähriger Viernheimer verantworten, der am späten Samstagabend gegen 22.25 Uhr in Mannheim am Platz der Freundschaft auf seinem Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nicht nur, dass der junge Mann drogenspezifische Ausfallerscheinungen vorwies, die in einen positiven Urintest im Bereich THC mündeten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Beschuldigte keinen Führerschein hatte und dass die am Roller angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Rollers samt Kennzeichen sieht der Mann nun einer Anzeige entgegen.

