Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei vor Nachtclub

Landau (ots)

Am Morgen des 07.05.22 gegen 05:15h kam es zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 bis 15 Personen vor einem Nachtclub in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Alle Beteiligten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Sachverhaltsaufnahme vor Ort gestaltete sich schwierig, da kaum ein Zeuge Angaben machen konnte oder wollte. Drei Geschädigte meldeten sich daraufhin bei den vor Ort befindlichen Beamten. Sachdienliche Angaben konnte auch sie nicht machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

