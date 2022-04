Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Rucksack

Hemer (ots)

Einer 64-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Mendener Straße das Portemonnaie aus ihrem Rucksack gestohlen. Diesen trug sie auf dem Rücken. An der Kasse stellte sie dann das Fehlen der Geldbörse fest. Vom Diebstahl bemerkte die Geschädigte nichts. (schl)

