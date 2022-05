Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Auto mit Softair beschossen

Annweiler (ots)

Eine Anwohnerin wurde am Samstag Abend gegen 20:30h durch komische Geräusche vom Waldparkplatz in der Burgstraße aufmerksam und schaute nach. Sie konnte dort das Kennzeichen eines wegfahrenden Fahrzeuges feststellen, ebenso wie frische Beschädigungen an einem geparkten PKW. Nachdem sie die Polizei informierte, konnten im Rahmen der Fahndung zwei Männer als Täter ermittelt und angetroffen werden. Sie beschossen zuvor den geparkten PKW mit ihren beiden Softair-Pistolen. Die beiden täuschend echt aussehenden Waffen wurden sichergestellt. Nicht zuletzt waren beide Täter erheblich alkoholisiert. Den Fahrer erwartet neben der Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

