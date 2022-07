Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 29.07.2022, 08:00 Uhr bis Sonntag, 29.07.2022, 11:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 29.07.2022, 08:00 Uhr bis Sonntag, 29.07.2022, 11:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt vierzehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei lediglich einem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. Dabei wurde am Samstag, 30.07.2022, 10:10 Uhr in der Andernacher Straße in Neuwied ein 5jährigers Kind als Mitfahrer in einem PKW BMW leicht verletzt, als der Vater des Kindes beim Fahrstreifenwechsel einen anderen PKW übersah und mit diesem PKW seitlich kollidierte. Dabei stieß das Kind auf der Rücksitzbank mit seinem Kinn gegen die Fondtür und verletzte sich leicht am Kinn. In drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden. Am Freitag, 29.07.2022, 08:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Niederbieberer Straße in Neuwied Rodenbach. In einer langgezogenen Kurve kurz vor dem Ortseingang Rodenbach kam der 29jährigen Fahrerin eines PKW Hyundai ein LKW entgegen. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel an dem PKW Hyundai beschädigt wurde. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Rodenbach fort. Der LKW soll eine weiße Plane gehabt haben. Am Samstag, 30.07.2022, wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein in der Tannenbergstraße geparkt abgestellter silberner PKW VW Golf durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher vorne links nicht unerheblich beschädigt. Ebenfalls am Samstag, 30.07.2022, 23:04 Uhr wurde in der Hauptstraße in Heimbach-Weis ein geparkt abgestellter PKW beschädigt. In diesem Fall handelt es sich um einen Audi A 3, dem vermutlich beim Vorbeifahren durch den Unfallverursacher der linken Außenspiegel beschädigt wurde. Zu den drei angeführten Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den jeweiligen Unfallverursachern machen können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02631-870 oder per email unter pineuwied@polizei.rlp.de

Nicht verkehrstüchtig war am Freitagnachmittag, 29.07.2022, 16:15 Uhr, ein 48jähriger Mann mit Wohnsitz in Neuwied-Niederbieber. Der Mann war als Fahrzeugführer eines VW Sharan unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf der B 42 durch seine unsichere Fahrweise auf, zudem soll der PKW in einer Rotlichtphase über eine Einmündung gefahren sein. In einer Nebenstraße der B 42 in Neuwied kann der PKW dann durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied festgestellt werden. Der volltrunkene Fahrer ist dabei zwar schon aus seinem PKW ausgestiegen, allerdings in ein Gebüsch neben seinem PKW gefallen. Eine Promillewert von 2,70%o dürfte die Erklärung für die Fahrweise und das Verhalten des Fahrers sein. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein vorläufig entzogen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Ein 46jähriger Mofafahrer aus Neuwied fiel einer Streife der Polizeiinspektion Neuwied am Samstag, 30.07.2022, 12:47 Uhr im Industriegebiet Distelfeld in Neuwied auf, da er starke Schlangenlinien fuhr und beinahe mit einem Verkehrsschild kollidierte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, da ein Atemalkoholtest 2,4%o ergab. Der Mann verhielt sich während der Kontrolle durchweg unkooperativ, mußte nach der Abnahme einer Blutprobe allerdings ebenfalls seinen weiteren Heimweg zu Fuß antreten.

Einen schnellen Fahndungserfolg erzielte die Polizeiinspektion Neuwied am Samstag, 30.07.2022, 07:14 Uhr. Gleisbauarbeiter hatten eine Person in der Nähe eines Rangiergleises in Neuwied gemeldet, die dort wohl am schlafen war. Der 43jährige Mann konnte durch die Polizeibeamten geweckt werden, gab aber über die Hintergründe, wie und warum er neben den Gleisen lag, nur vage Angaben an. Ein dem Mann zuzuordnendes hochwertiges E-Mountainbike wurde daher sichergestellt, da der Mann zu dem Fahrrad auch keine glaubhaften Eigentumsnachweise angeben konnte. Als wenig später ein 56jähriger Mann aus Heimbach-Weis der Polizeiinspektion Neuwied den nächtlichen Diebstahl seines E-Mountainbikes meldete, war die Freude beim Anrufer natürlich groß, als er erfuhr, dass die Polizei sein entwendetes Fahrrad bereits sichergestellt hat und der rechtmäßige Eigentümer sein Fahrrad unbeschädigt wieder in Empfang nehmen konnte. Das E-Bike wurde demnach am 30.07.2022, 01:42 Uhr in Heimbach-Weis vom Grundstück des Geschädigten entwendet, was dieser direkt nach dem Aufstehen bemerkte und sofort die Polizei informierte.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Siegert-Straße in Neuwied zogen sich am frühen Sonntagmorgen, 31.07.2022, 08:03 Uhr, mehrere Bewohner des Hauses nach bisherigen Ermittlungen Verletzungen (Rauchgasintoxikation) zu, die eine vorsorgliche Einlieferung in ein Neuwieder Krankenhaus erforderlich machten. Vermutlich in einer Wohnung im Erdgeschoß brach ein Feuer aus, aufsteigender Rauch und Qualm zog daher auch die übrigen Wohnungen und deren Bewohner in Mitleidenschaft. Die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in dem Haus befindlichen fünf Personen konnten allesamt durch die Feuerwehr Neuwied und eine Streife der Polizeiinspektion Neuwied aus dem Haus gerettet werden. Da die Streife der Polizeiinspektion Neuwied noch vor Eintreffen der Feuerwehr am Brandort war, konnten die Beamten dabei eine Bewohnerin, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, aus dem Haus retten, die sich selbst ohne fremde Hilfe wohl nicht so schnell aus dem Haus hätte retten können. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Neuwied fortgeführt.

